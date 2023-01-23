Військові отримали від Метінвесту генератори, дрони та тепловізори

14:04 23 січня Київ, Україна

Прикордонники на східному фронті отримали 30 генераторів, 40 дронів, 20 тепловізорів та 30 зарядних станцій EcoFlow від компанії Метінвест.



Про це повідомляє пресслужба компанії у понеділок, 23 січня.

"Крім того, бійцям передали 300 комплектів зимової форми, взуття та термобілизни найвищої якості та 100 тонн металоконструкцій для відновлення зруйнованих постів. Допомога надається в рамках ініціативи "Сталевий фронт", яку заснував український бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ", - йдеться в повідомленні.



За словами керівника проєктного офісу Метінвест Олександра Водовіза, компанія системно надає допомогу всім підрозділам, що звертаються.