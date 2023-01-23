Військові отримали від Метінвесту генератори, дрони та тепловізори
14:04 23 січня Київ, Україна
Прикордонники на східному фронті отримали 30 генераторів, 40 дронів, 20 тепловізорів та 30 зарядних станцій EcoFlow від компанії Метінвест.
Про це повідомляє пресслужба компанії у понеділок, 23 січня.
"Крім того, бійцям передали 300 комплектів зимової форми, взуття та термобілизни найвищої якості та 100 тонн металоконструкцій для відновлення зруйнованих постів. Допомога надається в рамках ініціативи "Сталевий фронт", яку заснував український бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
За словами керівника проєктного офісу Метінвест Олександра Водовіза, компанія системно надає допомогу всім підрозділам, що звертаються.
"У рамках Сталевого фронту ми передали різних речей для військових на кілька мільярдів гривень. Ми не виділяємо окремі підрозділи, допомагаємо всім: і прикордонникам, і СБУ, і ГУР, і військам ССО, і бригадам ЗСУ. Усім, хто до нас звертається, ми намагаємось допомагати", - сказав він.
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