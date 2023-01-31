Військово-лікарську комісію цифровізують. Це спростить пораненим військовим доступ до лікування

09:49 31 січня Київ, Україна

У Мінцифри анонсували цифровізацію військово-лікарської комісії (ВЛК) – хочуть запровадити електронний документообіг для ВЛК, щоб спростити доступ до лікування пораненим військовим.



Процеси ВЛК поки що не цифровізовані, пораненим бійцям потрібно збирати паперові документи у різних інститутах, щоб підтвердити поранення та отримати експертний висновок від комісії, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Наприклад, військовий був поранений під Бахмутом. Евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю потрібно повертатися до своєї частини, щоб отримати паперовий напрямок на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка може бути в іншому місті. І такий «квест» треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку чи ногу», – пише Федоров.

У ході реформи ВЛК планують не лише автоматизувати процеси та впровадити електронний документообіг між військовими закладами, а й запровадити можливість реабілітації поряд із місцем проживання, попрацювати над якістю сервісу та безбар'єрністю лікарень та провести професійну перепідготовку лікарів.