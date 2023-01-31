Військово-лікарську комісію цифровізують. Це спростить пораненим військовим доступ до лікування

У Мінцифри анонсували цифровізацію військово-лікарської комісії (ВЛК) – хочуть запровадити електронний документообіг для ВЛК, щоб спростити доступ до лікування пораненим військовим.
Процеси ВЛК поки що не цифровізовані, пораненим бійцям потрібно збирати паперові документи у різних інститутах, щоб підтвердити поранення та отримати експертний висновок від комісії, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Процеси ВЛК поки що не цифровізовані, пораненим бійцям потрібно збирати паперові документи у різних інститутах, щоб підтвердити поранення та отримати експертний висновок від комісії, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У ході реформи ВЛК планують не лише автоматизувати процеси та впровадити електронний документообіг між військовими закладами, а й запровадити можливість реабілітації поряд із місцем проживання, попрацювати над якістю сервісу та безбар'єрністю лікарень та провести професійну перепідготовку лікарів.
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