Військовослужбовці Нацгвардії почали підготовку до параду до Дня Незалежності

На злітній смузі Держпідприємства "Антонов" військовослужбовці Нацгвардії почали підготовку до параду, який пройде 24 серпня в День Незалежності України.
На злітну смугу ДП «Антонов» з'їхалися тисячі військовослужбовців і співробітників силових структур, повідомляє пресслужба Національної гвардії.
Так, пішу колону зведених парадних розрахунків Нацгвардії представлятимуть відразу 4 «коробки»: військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону «Почесний караул», кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії і зведений оркестр Національної гвардії.
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