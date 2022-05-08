Військовослужбовці Нацгвардії почали підготовку до параду до Дня Незалежності

На злітну смугу ДП «Антонов» з'їхалися тисячі військовослужбовців і співробітників силових структур, повідомляє пресслужба Національної гвардії.

Так, пішу колону зведених парадних розрахунків Нацгвардії представлятимуть відразу 4 «коробки»: військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону «Почесний караул», кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії і зведений оркестр Національної гвардії.

«Передбачається, що в цьому році парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком, який вони з легкістю вже опанували. Основною відмінністю стало те, що тепер ногу під час руху потрібно піднімати на 10-15 см», - йдеться в повідомленні.