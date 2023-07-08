Військова адміністрація Києва тимчасово скасувала повідомлення про ракетну небезпеку

07:36 08 липня Київ, Україна

Несподіване оголошення для киян було опубліковано у Telegram-каналі КДВА. Київська міська військова адміністрація попередила мешканців міста про те, що тимчасово не публікуватиме в мобільній мережі попередження про початок та закінчення повітряної тривоги у Києві. Таке рішення було ухвалено через збої в роботі системи повідомлень.

"Київська міська військова адміністрація тимчасово не повідомлятиме про початок та відбій повітряних тривог у столиці через проблеми з "екстренними сповіщеннями", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації закликали стежити за повідомленнями про тривоги у додатку "Київ Цифрової".

Варто зазначити, що вчора ввечері під час повітряної тривоги мешканці Києва отримали повідомлення телефоном.

У Києві вже повноцінно запроваджено службу - єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій.

У Києві встановили перше пілотне мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та уламкового ураження.