Водневий електрокар за технологією NASA

15:34 14 серпень Київ, Україна

Американська компанія представила водневий електрокар Hyperion XP-1, роботи над яким велися останні 10 років.

«Аерокосмічні інженери давно зрозуміли переваги водню як найпоширенішого і легкого елемента у Всесвіті, в зараз з цим автомобілем його феноменальну цінність відчують і користувачі», - так прокоментував випуск XP-1 генеральний керівник Hyperion Анджело Кафантаріс.

Як проміжний накопичувача замість літій-іонної батареї застосовується суперконденсатор, завдяки чому споряджена маса автомобіля складає всього 1032 кг.





У компанії заявляють, що в даній моделі використовуються технології NASA: системи генерації водню і електроенергії, новинка зможе розвивати швидкість не менше 355 км / год і проїжджати 1635 км на одному баку.

Кузов Hyperion XP-1 має активні рухливі аеродинамічні суб'єкти з вбудованими в них сонячними панелями, що дозволяють трохи збільшити запас ходу на одній заправці. Гальмівні диски - карбон-керамічні діаметром 18 дюймів спереду і 17 дюймів ззаду. Так як поки йдеться тільки про прототип XP-1, виробники вирішили не приховувати його технічні дані. До швидкості 97 км / год суперкар прискорюється за 2,2 секунди, а максимальна швидкість складає 355 км / ч.

Hyperion XP-1 планують випустити обмеженим тиражем в 300 одиниць.



Головна прикраса інтер'єру, накритого скляним ковпаком, - вигнутий 98-дюймовий сенсорний дисплей.



Повнопривідний суперкар укомплектований електромоторами на постійних магнітах, триступеневої коробкою передач, блоком паливних елементів і карбоновими резервуарами для зберігання водню. Поставки почнуться на початку 2022 ого, проте інформації про ціну поки немає.