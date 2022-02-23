Водії зможуть використовувати електронний техпаспорт нарівні з власниками

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу схвалив проєкт постанови про внесення змін до Порядку застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан.
За його словами, документ дозволить зареєстрованим належним чином користувачам транспортних засобів замовляти і користуватися цифровим відображенням свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - е-посвідченням - нарівні з власником транспортного засобу.
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