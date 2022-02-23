Водії зможуть використовувати електронний техпаспорт нарівні з власниками

19:21 30 вересень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу схвалив проєкт постанови про внесення змін до Порядку застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан.

"Новини цифровізації в сфері надання адміністративних послуг. На сьогоднішньому засіданні Кабмін схвалив проєкт постанови про внесення змін до Порядку застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу", - написав Мокан.

За його словами, документ дозволить зареєстрованим належним чином користувачам транспортних засобів замовляти і користуватися цифровим відображенням свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - е-посвідченням - нарівні з власником транспортного засобу.