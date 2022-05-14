Водії громадського транспорту Миколаєва одягли бронежилети

09:46 14 травня Київ, Україна

В умовах обстрілів на небезпеку наражаються всі, особливо водії громадського транспорту. Для того, щоб захистити від уламків, у Миколаєві водіям трамваїв та тролейбусів видали бронежилети, повідомляють єНовини.

"З перших днів разом із міським головою Олександром Сенкевичем думали, як максимально водіїв убезпечити. Після цього розпочався процес переговорів із благодійними організаціями щодо надання для водійського складу захисних жилетів", - розповів голова КП Юрій Сметана.

На склади підприємства вже надійшла перша партія в кілька десятків екземплярів кевларових жилетів. Перед зміною водії за бажанням можуть отримати захисний жилет.

Нагадаємо, напередодні внаслідок нічних обстрілів у Миколаєві було пошкоджено п'ять інфраструктурних об'єктів та понад десять багатоповерхівок. П'ятеро людей отримали поранення.