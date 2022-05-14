Водії громадського транспорту Миколаєва одягли бронежилети

В умовах обстрілів на небезпеку наражаються всі, особливо водії громадського транспорту. Для того, щоб захистити від уламків, у Миколаєві водіям трамваїв та тролейбусів видали бронежилети, повідомляють єНовини.
На склади підприємства вже надійшла перша партія в кілька десятків екземплярів кевларових жилетів. Перед зміною водії за бажанням можуть отримати захисний жилет.
Нагадаємо, напередодні внаслідок нічних обстрілів у Миколаєві було пошкоджено п'ять інфраструктурних об'єктів та понад десять багатоповерхівок. П'ятеро людей отримали поранення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі