Водіїв чекають нові штрафи

08:57 03 листопада Київ, Україна

Рада розширила повноваження співробітників поліції та затвердила відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.





Як розповіла Устинова, депутати підтримали пропозиції підвищити Про це повідомила член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Олександра Устинова.Як розповіла Устинова, депутати підтримали пропозиції підвищити штрафи за п'яну їзду.

Так, нетверезих водіїв рекомендується карати штрафом в 17 тисяч гривень і позбавляти права сідати за кермо терміном на один рік.





Якщо водія вдруге спіймають нетверезим, покарання буде суворішим - 43 тисячі гривень штрафу і три роки без прав.





Якщо ж водій порушить закон втретє, то на 10 років залишиться без права керувати транспортним засобом і повинен буде сплатити штраф у сумі 52 тисячі гривень.

Кримінальний кодекс доповнили окремою частиною ст. 286-1 (керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) УКУ. За п'яну ДТП з постраждалими винуватця чекає суд.



Крім того, парламентарії продовжили можливість розгляду в суді справи за нетверезе водіння з трьох місяців до одного року. Нардепи переконують, що справи не зможуть закривати через несвоєчасний розгляд в суді.