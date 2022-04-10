Водіїв можуть зобов'язати міняти гуму по сезону

19:21 13 листопада Київ, Україна

Україна входить до переліку тих країн, де зимова гума не обов'язкова, що збільшує кількість ДТП в зимовий період, щоб водії не піддавали небезпеці себе та інших, в поліції запропонували зобов'язати водіїв міняти шини.

Про це заявив заступник глави Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.



За його словами, в Україні зараз немає жодного офіційного документа, що вказує, який тип гуми треба використовувати на певному авто. Тому багато водіїв економлять на гумі або зовсім її не змінюють, що призводить до серйозних ДТП.



Тепер в поліції запропонували врегулювати цей момент і зобов'язати міняти водія гуму на зимову.





Критерії, що підтверджують факт необхідності сезонної зміни шин:

зимова гума має набагато краще зчеплення з дорогою в зимових умовах;

при температурах нижче +7 градусів літня гума промерзає і втрачає свої властивості, що знижує керованість, збільшує гальмівний шлях;

зимова гума безпечніша.

"Ті, хто ігнорує цю необхідність, мають більше шансів потрапити в ДТП. Адже маневри не завжди виходять так, як хотілося б. Особливо, коли сніг і ожеледь. Такі водії наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших: водія авто, який рухається попереду на зимовій гумі і має більш короткий гальмівний шлях (дотримати дистанцію стає непросто), або пішохода, який не очікує, що авто не зупиниться вчасно перед пішохідним переходом" , - зазначив Білошицький.

Він додав, що зараз Україна входить до переліку країн, в яких зимові шини не є обов'язковими.