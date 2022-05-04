Водій обстріляного у Попасній автобуса знайшовся у полоні. Росіяни записали з ним пропагандистське відео

07:52 02 травня Київ, Україна

Водій обстріляного евакуаційного автобуса у місті Попасна – живий. Росіяни взяли чоловіка в полон і використали для запису пропагандистського відео.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Після двох діб пошуків Михайло Панков знайшовся. Росіяни записали з ним пропагандистське інтерв'ю та показали по центральному рашистському телеканалу», - розповів Гайдай.

Окупанти змусили водія говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, що вони кинуті напризволяще.

«Розумію, що іншого варіанта у Михайла не було. Кадри промовисті. Дякувати Богу, він живий. Але орки тепер тримають його у полоні. Також це означає, що росіяни заволоділи шкільним автобусом та можуть використовувати його для своїх провокацій», – заявив Сергій Гайдай.

Гайдай зазначив, що зробить усе можливе для визволення Панкова:

“Михайло Панков – звичайний учитель історії Врубівської школи, щодня протягом багатьох тижнів він допомагав попаснянам виїхати в безпеку, іншим привозив продукти, сам неодноразово потрапляв під обстріл, але цього разу не пощастило. Він щодня йшов на ризик заради інших”.

Нагадаємо, 29 квітня ворожа ДРГ із гранатомета обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній. Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус. Людей у ньому не було, лише сліди крові.



Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і по дорозі назад повинен був забрати людей, не знайшли. Зв'язку із водієм не було.