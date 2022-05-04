Водій обстріляного у Попасній автобуса знайшовся у полоні. Росіяни записали з ним пропагандистське відео

Водій обстріляного евакуаційного автобуса у місті Попасна – живий. Росіяни взяли чоловіка в полон і використали для запису пропагандистського відео.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Окупанти змусили водія говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, що вони кинуті напризволяще.
Гайдай зазначив, що зробить усе можливе для визволення Панкова:
Нагадаємо, 29 квітня ворожа ДРГ із гранатомета обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній. Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус. Людей у ньому не було, лише сліди крові.
Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і по дорозі назад повинен був забрати людей, не знайшли. Зв'язку із водієм не було.
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