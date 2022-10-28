У всіх регіонах України обмежать електропостачання

11:57 28 жовтня Київ, Україна

В Укренерго 28 жовтня розпорядилися обмежити електропостачання для різних категорій споживачів у всіх регіонах України.



З 7.00 ранку операторам розподільчих мереж надали графіки для обмеження електропостачання для промислових споживачів у всіх регіонах України.



Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня.