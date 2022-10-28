У всіх регіонах України обмежать електропостачання

11:57 28 жовтня Київ, Україна

В Укренерго 28 жовтня розпорядилися обмежити електропостачання для різних категорій споживачів у всіх регіонах України.

З 7.00 ранку операторам розподільчих мереж надали графіки для обмеження електропостачання для промислових споживачів у всіх регіонах України.

Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня.
"Обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", - йдеться у повідомленні.