Під час війни в Україні зросла популярність регіональних медіа – опитування

16:22 29 листопада Київ, Україна

Під час війни популярність регіональних медіа в Україні зросла, зокрема, регіональні сайти стали вдвічі популярнішими серед споживачів новин, підвищивши показники з 27% минулого року до 55% — цього року.



Про це свідчать результати щорічного дослідження USAID-Internews "Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа 2022".



За даними опитування, використання місцевого телебачення для отримання новин майже подвоїлося: з 27% у 2021 році до 44% цього року.



Також значно зросло використання місцевих радіо та газет. Зокрема група респондентів — вимушених переселенців — сказала, що їм все ще подобається отримувати новини із громади, з якої вони родом, йдеться у дослідженні.

Найвищий рівень довіри соцмережі (60%), новини в інтернет-медіа та телебаченні мають показник довіри близько 50%.



Водночас надійним джерелом інформації українці назвали друзів (81%) та членів родини (86%).



Генеральному штабу Збройних сил та Міністерству оборони України довіряють 79% опитаних, Офісу Президента – 73%.



Інформація від церкви отримала довіру до 40% респондентів.