Під час саміту НАТО Вільнюс прикрасять 33 тисячі прапорів України

14:29 08 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Delfi.



Вільнюська міськрада схвалила резолюцію щодо участі в ініціативі "Піднімаю прапор за Україну в НАТО", організовану громадськими організаціями "Сильні разом" та Blue/Yellow. Вільнюський муніципалітет приєднується до ініціативи підтримки вступу України до НАТО і 7–11 липня у столиці Литви вивісять щонайменше 33 тисячі українських прапорів.Про це повідомляє Delfi.Вільнюська міськрада схвалила резолюцію щодо участі в ініціативі "Піднімаю прапор за Україну в НАТО", організовану громадськими організаціями "Сильні разом" та Blue/Yellow.

"З початку війни ми активно підтримуємо Україну. Ми хочемо, щоб наша підтримка була помітна і під час саміту НАТО. Ми розуміємо масштаб та важливість цієї зустрічі у контексті світових політичних подій, розуміємо і можливість звернути ще більше уваги світу на становище в Україні та на її бажання стати членом Альянсу", – сказав мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

Мер закликав мешканців та адміністраторів багатоквартирних будинків взяти участь у цій ініціативі. Він наголосив, що додатково жодних витрат не потрібно – про все подбають організатори ініціативи.



Вибрана кількість прапорів, 33 тисячі, символічна – Україна могла б стати 33-м членом НАТО.



11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, на який з'їдуться лідери країн Альянсу.