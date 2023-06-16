Під час саміту НАТО Вільнюс прикрасять 33 тисячі прапорів України

Вільнюський муніципалітет приєднується до ініціативи підтримки вступу України до НАТО і 7–11 липня у столиці Литви вивісять щонайменше 33 тисячі українських прапорів.
Про це повідомляє Delfi.
Вільнюська міськрада схвалила резолюцію щодо участі в ініціативі "Піднімаю прапор за Україну в НАТО", організовану громадськими організаціями "Сильні разом" та Blue/Yellow.
Про це повідомляє Delfi.
Вільнюська міськрада схвалила резолюцію щодо участі в ініціативі "Піднімаю прапор за Україну в НАТО", організовану громадськими організаціями "Сильні разом" та Blue/Yellow.
Мер закликав мешканців та адміністраторів багатоквартирних будинків взяти участь у цій ініціативі. Він наголосив, що додатково жодних витрат не потрібно – про все подбають організатори ініціативи.
Вибрана кількість прапорів, 33 тисячі, символічна – Україна могла б стати 33-м членом НАТО.
11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, на який з'їдуться лідери країн Альянсу.
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