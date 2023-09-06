Під час ракетної атаки по Чернігову загинула 6-річна дівчинка. Її звали Софійка

09:17 20 серпня Київ, Україна

Війна страшна тими смертями, що вона несе. Але набагато страшнішою вона стає, коли гинуть невинні діти. В Україні російські агресори вбили щонайменше 500 дітей. Однією з них стала маленька мешканка Чернігова.

Стало більше відомо про 6-річну дівчинку, яка загинула внаслідок ракетної атаки по Чернігову. Її звали Софійка. Вона була єдиною дитиною у сім'ї. Про це у суботу, 19 серпня, повідомила подруга родини Катерина Фарафонова на своїй сторінці у Facebook.

Жінка написала, що російська ракета "вбила єдину довгоочікувану дочку її куми - маленьку Софійку".

"Тепер Софійка - ангел-охоронець для своїх батьків. Неможливо описати стан і думки… Відпочивай на м'яких хмаринках, наша маленька Софійка, ти була дуже гарною, розумною та кмітливою дівчинкою, ти була окрасою цього жорстокого світу”, - написала Фарафонова.

Відомо, що цієї осені дівчинка мала йти до першого класу.

Як повідомили у поліції, патрульні на місці намагалися надати їй допомогу, але врятувати дитину не змогли. Мати дівчинки дістала поранення.

Нагадаємо, 19 серпня росіяни завдали ракетного удару по Чернігову.. Під ворожим вогнем опинився драмтеатр, де відбувалася виставка дронів.

За останніми даними, загинули семеро чернігівців, ще 140 отримали поранення, госпіталізовано - 41. У місті оголосили жалобу на три дні.