Під час святкових заходів в Україні посилять режим роботи Нацполіції

Як повідомляє пресслужба Нацполіції України, 8 і 9 травня, під час заходів, присвячених Дню пам'яті і примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, за забезпеченням правопорядку будуть спостерігати близько 13 тисяч правоохоронців.
Відзначається, що в суботу в Україні заплановано 341 захід за участю понад 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад дві тисячі поліціянтів, військовослужбовців Нацгвардії, співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій та курсантів відомчих установ Міністерства внутрішніх справ.
У той самий час в неділю очікується проведення 555 заходів, в яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян.
Як уточнив глава відомства Ігор Клименко, в ці дні зусилля правоохоронців будуть спрямовані на контроль використання забороненої символіки.
Також в Нацполіції нагадали, що з 9 по 11 травня проходять поминальні дні, і багато громадян попрямують на кладовища. У зв'язку з цим на дорогах державного та місцевого значення будуть посилено працювати наряди патрульної поліції.
Як повідомлялося, поліція не очікує масових акцій в Києві 9 травня. За даними правоохоронців, найбільш масовим заходом стане покладання квітів у Парку Слави.
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