Під час святкових заходів в Україні посилять режим роботи Нацполіції

09:49 08 травень Київ, Україна

Як повідомляє пресслужба Нацполіції України, 8 і 9 травня, під час заходів, присвячених Дню пам'яті і примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, за забезпеченням правопорядку будуть спостерігати близько 13 тисяч правоохоронців.

Відзначається, що в суботу в Україні заплановано 341 захід за участю понад 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад дві тисячі поліціянтів, військовослужбовців Нацгвардії, співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій та курсантів відомчих установ Міністерства внутрішніх справ.

У той самий час в неділю очікується проведення 555 заходів, в яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян.

"Щоб забезпечити безпеку всіх учасників заходів, до охорони правопорядку будуть залучені понад 11 тисяч правоохоронців: 7300 поліціянтів, три тисячі військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС, а також курсантів вищих навчальних закладів МВС", - розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Як уточнив глава відомства Ігор Клименко, в ці дні зусилля правоохоронців будуть спрямовані на контроль використання забороненої символіки.

"Національна поліція буде попереджати учасників заходів щодо неприпустимості використання георгіївської стрічки. Більшість громадян прислухаються до закликів про невикористання забороненої символіки і поважають закон. Ті люди, які переступлять через ці права, повинні відповідати", - заявив він.

Також в Нацполіції нагадали, що з 9 по 11 травня проходять поминальні дні, і багато громадян попрямують на кладовища. У зв'язку з цим на дорогах державного та місцевого значення будуть посилено працювати наряди патрульної поліції.

Як повідомлялося, поліція не очікує масових акцій в Києві 9 травня. За даними правоохоронців, найбільш масовим заходом стане покладання квітів у Парку Слави.