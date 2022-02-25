Під час відпочинку в Єгипті загинув ексглава розвідки України

Не завжди відпочинок на морському узбережжі може бути корисний. Не рідкісні і трагічні випадки. Сьогодні, 28 травня, стало відомо, що під час відпочинку на узбережжі в Єгипті трагічно загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь.
За даними ЗМІ, вранці 62-річний Гвоздь зник під час дайвінгу поблизу міста Дахаб. Його знайшли живим і доставили в клініку Dahab general hospital, але медикам не вдалося його врятувати.
Віктор Гвоздь керував зовнішньою розвідкою з лютого 2014 по квітень 2016 року.
Раніше повідомлялося про загибель українки під час відпочинку в Єгипті. Трагедія сталася під час снорклінгу. Жителька Рівного плавала разом з чоловіком і раптово зникла з поля зору.
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