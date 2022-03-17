Під час карантину в 6 разів збільшилася кількість весіль
12:08 21 жовтня Київ, Україна
Всупереч всім прогнозам психологів, українці масово одружувалися, а не розлучалися, за даними Мін'юсту, кількість укладених шлюбів з початку карантину
збільшилася в шість разів.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України в Facebook-акаунті в середу, 21 жовтня.
"Так, починаючи з 12 березня до 10 жовтня, зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят. За аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 475", - йдеться в повідомленні.
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