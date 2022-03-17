Під час карантину в 6 разів збільшилася кількість весіль

12:08 21 жовтня Київ, Україна

Всупереч всім прогнозам психологів, українці масово одружувалися, а не розлучалися, за даними Мін'юсту, кількість укладених шлюбів з початку карантину збільшилася в шість разів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України в Facebook-акаунті в середу, 21 жовтня.