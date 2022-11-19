У тимчасово окупованих районах Запорізької області зривають російські прапори та вивішують українські

Українці продовжують чинити опір російським окупантам – у тимчасово захоплених районах Запорізької області зривають російські прапори та вивішують українські.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Повідомляється, що у Бердянську підлітки зірвали прапор окупантів зі штабу путінської партії "єдина росія", який росіяни розмістили у захопленому центрі громадських ініціатив на бульварі Шевченка, 12.
Натомість у селі Єлисеївка Бердянського району невідомі вивісили український прапор над адміністративною будівлею у селі.
За даними Опору, окупанти одразу почали шукати "злочинців", але не знайшли.
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