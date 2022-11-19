У тимчасово окупованих районах Запорізької області зривають російські прапори та вивішують українські

12:36 17 листопада Київ, Україна

Українці продовжують чинити опір російським окупантам – у тимчасово захоплених районах Запорізької області зривають російські прапори та вивішують українські.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
 
"Українці продовжують чинити опір окупації, незважаючи на репресії росіян, які не мають підтримки з боку місцевого населення", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що у Бердянську підлітки зірвали прапор окупантів зі штабу путінської партії "єдина росія", який росіяни розмістили у захопленому центрі громадських ініціатив на бульварі Шевченка, 12.

Натомість у селі Єлисеївка Бердянського району невідомі вивісили український прапор над адміністративною будівлею у селі.

За даними Опору, окупанти одразу почали шукати "злочинців", але не знайшли.