У тимчасово окупованих районах Запорізької області зривають російські прапори та вивішують українські

12:36 17 листопада Київ, Україна

Українці продовжують чинити опір російським окупантам – у тимчасово захоплених районах Запорізької області зривають російські прапори та вивішують українські.



Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Українці продовжують чинити опір окупації, незважаючи на репресії росіян, які не мають підтримки з боку місцевого населення", - зазначили у відомстві.



Повідомляється, що у Бердянську підлітки зірвали прапор окупантів зі штабу путінської партії "єдина росія", який росіяни розмістили у захопленому центрі громадських ініціатив на бульварі Шевченка, 12.



Натомість у селі Єлисеївка Бердянського району невідомі вивісили український прапор над адміністративною будівлею у селі.



За даними Опору, окупанти одразу почали шукати "злочинців", але не знайшли.