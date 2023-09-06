Скільки мінімально коштуватиме зібрати дитину в перший клас

Багато хто згоден, що навчання дітей у школі офлайн набагато ефективніше, особливо для початкових класів. Але в той самий час там, де таке навчання дозволяють військові умови, постає питання суми, необхідної для підготовки першокласника до школи.

За скромними підрахунками, зібрати дитину до першого класу у 2023 році мінімально коштуватиме батькам майже 4 тис. грн. Більшу частину витрат становить шкільний одяг.

Для того, щоб визначити, скільки коштує зібрати дитину до першого класу, враховувалися мінімальні ціни на канцелярію, шкільний та спортивний одяг у магазинах Rozetka та "Епіцентр".

Ціни на комплекти вказаних товарів на двох сайтах відрізняються в межах кількох сотень гривень.

Найбільше витрат забирає на себе шкільний одяг – від 1 930 грн для дівчинки та 1 830 грн для хлопчика. За ці кошти можна придбати штани, взуття, гольфик, блузку чи сорочку, піджак та спідницю для дівчинки.

Базовий спортивний комплект одягу коштуватиме 700-900 грн. У цю суму входить спортивний костюм, футболка, кросівки та сумка для взуття.

Рюкзак з ортопедичною чи анатомічною спинкою можна знайти від 400-450 грн. Мінімальний набір для малювання (альбом, фарби, пензлики, палітра та склянка) та набір для уроків праці (клей, ножиці, пластилін, кольоровий картон та папір) можна придбати від 100 та 130 грн відповідно.

Ви також можете вибрати вже зібрані набори. Наприклад, канцелярський набір школяра можна придбати за 430 грн. До нього, зокрема, входять кольорові олівці, ручки, фарби, фломастери, пензлики, пластилін тощо.

Купити по п'ять зошитів у клітинку та косу лінію можна до 100 грн, а щоденник придбати від 25 грн.

Дитячий пенал на кілька відділень можна придбати від 125 грн.

За даними платформи онлайн-оголошень OLX, середня ціна, щоб повноцінно зібрати школяра до школи, складає 4 110 грн. Торік аналогічний набір можна було придбати за 3600 грн.

У середньому запити на шкільне приладдя у 2023 році збільшилися на 30% - порівняно з липнем 2022 року.