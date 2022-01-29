На Львівщині відбудуться масштабні військові навчання "Rapid Trident 2020"

15:23 15 вересень Київ, Україна

За участю 4 тисяч військових з 9 країн, у Львівській області пройдуть міжнародні військові навчання "Rapid Trident 2020".
 
Де будуть проходити навчання?
  • На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський район Львівської області)
Як проходитимуть навчання?
  • залучатиметься бронетехніка;
  • проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї;
  • здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації та повітряних суден військової авіації.
Жителів населених пунктів, розташованих поблизу полігону, попросили бути обережними та обходити територію, де будуть проводитися навчання.
"Наполеглива рекомендація в цей період не заходити та не заїжджати жодним видом транспорту в зони, позначені вказівниками, або оточені допоміжним військовим персоналом. Деякі ділянки місцевості та автомобільних доріг на території полігону будуть закриті для проходу та проїзду", - йдеться в повідомленні.
Територію полігону охоронятимуть підрозділи Військової служби правопорядку, які мають повноваження затримувати підозрілих осіб на території військових об'єктів на термін до 72 годин для з'ясування обставин.