На Львівщині відбудуться масштабні військові навчання "Rapid Trident 2020"

15:23 15 вересень Київ, Україна

За участю 4 тисяч військових з 9 країн, у Львівській області пройдуть міжнародні військові навчання "Rapid Trident 2020".

Де будуть проходити навчання?

На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський район Львівської області)

Як проходитимуть навчання?

залучатиметься бронетехніка;

проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї;

здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації та повітряних суден військової авіації.

Жителів населених пунктів, розташованих поблизу полігону, попросили бути обережними та обходити територію, де будуть проводитися навчання.

"Наполеглива рекомендація в цей період не заходити та не заїжджати жодним видом транспорту в зони, позначені вказівниками, або оточені допоміжним військовим персоналом. Деякі ділянки місцевості та автомобільних доріг на території полігону будуть закриті для проходу та проїзду", - йдеться в повідомленні.

Територію полігону охоронятимуть підрозділи Військової служби правопорядку, які мають повноваження затримувати підозрілих осіб на території військових об'єктів на термін до 72 годин для з'ясування обставин.