У львівській лікарні з'явився робот-хірург

17:29 12 листопада Київ, Україна

Сучасний апарат для проведення складних хірургічних операцій з'явився у Львівській клінічній лікарні.

На церемонії "відкриття" нового пристрою був присутній мер Львова Андрій Садовий.

"Da Vinci" прибув до нас з США. Ми будемо застосовувати "Da Vinci" для видалення пухлин нирок, передміхурової залози, злоякісних новоутворень товстої і прямої кишки, а також в гінекології і кардіохірургії", - розповів у себе в Facebook директор лікарні Олег Самчук.

Так, спеціально навчений лікар-хірург тепер буде сидіти за пультом пристрою, поклавши руки на надчутливі сенсори. Крім рук лікаря над операційним місцем працюватимуть ще чотири "руки" робота, одна з яких - камера, яка буде транслювати зображення в тривимірній проєкції з 20-кратним збільшенням.

За словами головлікаря, за допомогою цього робота операції будуть робитися з мінімальними травмами і ризиками для життя людей.

"Їм більше не доведеться їхати на такі втручання за кордон", - додав Самчук, зазначивши, що "Da Vinci" - це "мрія кожного хірурга", оскільки він "ювелірно і надточно" може видаляти дрібні пухлини.

Львівська лікарня швидкої допомоги - єдина з державних медустанов України, яка має такого робота. Зараз робот проходить сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я України. Цей процес займе близько місяця, і вже в грудні лікарі зможуть почати оперувати перших пацієнтів.