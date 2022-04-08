У львівській лікарні з'явився робот-хірург

Сучасний апарат для проведення складних хірургічних операцій з'явився у Львівській клінічній лікарні.
На церемонії "відкриття" нового пристрою був присутній мер Львова Андрій Садовий.
Так, спеціально навчений лікар-хірург тепер буде сидіти за пультом пристрою, поклавши руки на надчутливі сенсори. Крім рук лікаря над операційним місцем працюватимуть ще чотири "руки" робота, одна з яких - камера, яка буде транслювати зображення в тривимірній проєкції з 20-кратним збільшенням.
За словами головлікаря, за допомогою цього робота операції будуть робитися з мінімальними травмами і ризиками для життя людей.
Львівська лікарня швидкої допомоги - єдина з державних медустанов України, яка має такого робота. Зараз робот проходить сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я України. Цей процес займе близько місяця, і вже в грудні лікарі зможуть почати оперувати перших пацієнтів.
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