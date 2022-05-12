У Львові запрацював перший в Україні банк їжі "Тарілка"

15:24 10 серпня Київ, Україна

Львові стартував унікальний проєкт - перший в Україні продовольчий банк «Тарілка», головна мета якого - забезпечити продуктами людей, які цього потребують.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Проєкт «Тарілка» цікавий тим, що це ідея і реалізація людей з громади. Для нас ця соціальна складова дуже важлива, оскільки десятки і сотні людей, які відчувають труднощі і, можливо, не мають грошей для того, щоб купити їжу, можуть прийти сюди і безкоштовно її отримати, а ті, хто має, можуть прийти, приєднатися і допомогти. Прикладу цього проєкту повинні слідувати інші міста», - зазначив мер міста Львів Андрій Садовий.

Мета проєкту - повноцінне функціонування першого продовольчого банку їжі в Україні «Тарілка», який стане збирати в магазинах і кафе продукти, термін придатності яких закінчується, таким чином зменшивши рівень органічних відходів і забезпечивши щоденне харчування для малозабезпечених верств населення.



За словами керівника ГО «Тарілка» Івана Павлиша, шлях до реалізації проєкту, який поєднує екологічну і соціальну складову, тривав два роки. За статистичними даними, в сучасному світі 1/3 всіх продуктів викидається на смітник. Україна - серед лідерів в Європі за кількістю звалищ, які наполовину складаються з органічних продуктів. За підрахунками, українці щорічно викидають близько 7 тонн придатних до вживання продуктів вартістю понад 5,5 мільярда гривень.

«Це перший продовольчий банк в Україні. До цього часу в нашій країні таким ніхто не займався. Сьогодні ж наша команда твердо заявляє про те, що такий інститут, як продовольчий банк, можливий і реальний», - додав Павлиш.

Для того, щоб отримати продуктовий набір в «Тарілці», слід для початку зареєструватися. Для реєстрації потрібен паспорт, посвідчення пільгової категорії населення та номер телефону. Забрати продукти можна буде у певний день і час, про який волонтер повідомить заздалегідь телефоном. Продуктів надають стільки, скільки поміщається в спеціальну сумку «Тарілки». Продуктовий набір формує волонтер безпосередньо в банку. Відвідувач отримує набір з тих продуктів, які надійдуть в цей день.



У продовольчому банку діють правила: відвідувачів просять дотримуватися живої черги і поважати один одного і волонтерів «Тарілки». Вхід в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння заборонений. Заборонено відвідування продовольчого банку без захисної маски. На вході в приміщення необхідно пройти безконтактне вимірювання температури, а також вимити і продезінфікувати руки. Після цього відвідувач повинен показати волонтеру посвідчення пільгової категорії населення, і тоді він може отримати продукти.