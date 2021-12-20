У Львові суд виправдав викладача, який написав дипломну роботу за гроші

Жовківський районний суд Львова повністю виправдав доцента Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ) Олега Соколовського, який у 2016 році написав дипломну роботу замість свого студента та взяв за це $400. Про це пише Zaxid.net.
ЗМІ нагадує, що під час отримання грошей Соколовського затримали поліціянти за підозрою у хабарництві. Спочатку суди різних інстанцій визнали викладача винним у отриманні неправомірної вигоди, однак той через п'ять років добився перегляду своєї справи і 6 грудня 2021 року суддя Жовківського райсуду Володимир Микула повністю виправдав викладача, погодившись із його аргументами, що це був не хабар, а оплата наукової роботи».
У матеріалах цієї справи йдеться, що доцент кафедри машинобудування ЛНАУ Олег Соколовський у 2016 році був науковим керівником диплома студента-заочника з іншої кафедри та запропонував йому написати дипломну роботу замість нього за $500. Після торгу студент збив ціну до $400 та приніс їх Соколовському. На момент передачі грошей викладача затримали поліції.
У тому ж році Жовківський районний суд визнав Олега Соколовського винним у отриманні хабаря та оштрафував його на 21,2 тис. грн із забороною бути науковим керівником та приймати іспити у студентів. У тому ж році вирок отримав ще один викладач університету, член екзаменаційної комісії Микола Когут, який взяв $200 доларів хабаря від того самого студента за успішний захист диплома.
Соколовський не погодився зі своїм вироком та подав апеляцію, а потім ще й касацію. У результаті через п'ять років касаційний суд повернув справу викладача на новий розгляд.
У понеділок, 6 грудня, справу Олега Соколовського знову розглянув Жовківський районний суд. Під час засідання Соколовський заявив, що мав повне право брати гроші у студента за написання дипломної роботи.
«Вважає, що це його право і він погодився на прохання студента, оскільки йому були потрібні кошти на лікування батька. Вважає, що викладач має право писати наукові роботи. Таку роботу він виконував у неробочий час, не використовуючи обладнання установи, де працював. Він хотів надавати студенту необхідні консультації, але той повідомив, що не вміє креслити на комп'ютері, тому не може написати свою дипломну роботу. Вважає, що гроші одержав правомірно», – йдеться у судовому вироку.
За словами Соколовського, він «не вимагав неправомірної вигоди, а одержав кошти як оплату його наукової творчої роботи». Викладач вважає, що студент має захистити дипломну роботу, а хто її напише – не має значення.
«Якщо студент не бажає самостійно писати дипломну роботу, її текст може виготовити будь-яка інша особа», – вважає викладач.
На суд прийшов колишній студент Олега Соколовського та підтвердив, що викладач запропонував йому написати дипломну роботу та допомогти в успішному захисті за $500 доларів хабаря.
Суддя Жовківського райсуду Володимир Микула, який розглядав цю справу 6 грудня, не побачив нічого незаконного у написанні дипломної роботи студенту за гроші. На його думку, злочином можна було б вважати спробу Соколовського вплинути на позитивну оцінку дипломної роботи. Втім, на думку судді, якщо Соколовський не був членом екзаменаційної комісії, він не міг приймати рішення про допуск дипломного проєкту до захисту та впливати на його оцінку – хоча Соколовський, як науковий керівник, і міг надати схвальний відгук на роботу, яку сам і написав.
Також суд узяв до уваги, що Галицький райсуд Львова ще п'ять років тому засудив члена екзаменаційної комісії Миколу Когута, який прийняв від цього студента $200 доларів за успішний захист. Ще у 2016 році його оштрафували на 17 тис. грн і усунули від роботи на два роки, то суддя Володимир Микула вирішив, що у цій справі вже знайшли винного.
Зрештою, суддя вирішив, що у діях викладача Олега Соколовського не було складу кримінального правопорушення, він повністю виправдав викладача у цій справі. Прокуратура має 30 робочих днів, щоб подати апеляцію на цей вирок.
За інформацією ЗМІ, Олег Соколовський досі працює доцентом кафедри машинобудування факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету.
ЗМІ нагадує, що під час отримання грошей Соколовського затримали поліціянти за підозрою у хабарництві. Спочатку суди різних інстанцій визнали викладача винним у отриманні неправомірної вигоди, однак той через п'ять років добився перегляду своєї справи і 6 грудня 2021 року суддя Жовківського райсуду Володимир Микула повністю виправдав викладача, погодившись із його аргументами, що це був не хабар, а оплата наукової роботи».
У матеріалах цієї справи йдеться, що доцент кафедри машинобудування ЛНАУ Олег Соколовський у 2016 році був науковим керівником диплома студента-заочника з іншої кафедри та запропонував йому написати дипломну роботу замість нього за $500. Після торгу студент збив ціну до $400 та приніс їх Соколовському. На момент передачі грошей викладача затримали поліції.
У тому ж році Жовківський районний суд визнав Олега Соколовського винним у отриманні хабаря та оштрафував його на 21,2 тис. грн із забороною бути науковим керівником та приймати іспити у студентів. У тому ж році вирок отримав ще один викладач університету, член екзаменаційної комісії Микола Когут, який взяв $200 доларів хабаря від того самого студента за успішний захист диплома.
Соколовський не погодився зі своїм вироком та подав апеляцію, а потім ще й касацію. У результаті через п'ять років касаційний суд повернув справу викладача на новий розгляд.
У понеділок, 6 грудня, справу Олега Соколовського знову розглянув Жовківський районний суд. Під час засідання Соколовський заявив, що мав повне право брати гроші у студента за написання дипломної роботи.
«Вважає, що це його право і він погодився на прохання студента, оскільки йому були потрібні кошти на лікування батька. Вважає, що викладач має право писати наукові роботи. Таку роботу він виконував у неробочий час, не використовуючи обладнання установи, де працював. Він хотів надавати студенту необхідні консультації, але той повідомив, що не вміє креслити на комп'ютері, тому не може написати свою дипломну роботу. Вважає, що гроші одержав правомірно», – йдеться у судовому вироку.
За словами Соколовського, він «не вимагав неправомірної вигоди, а одержав кошти як оплату його наукової творчої роботи». Викладач вважає, що студент має захистити дипломну роботу, а хто її напише – не має значення.
«Якщо студент не бажає самостійно писати дипломну роботу, її текст може виготовити будь-яка інша особа», – вважає викладач.
На суд прийшов колишній студент Олега Соколовського та підтвердив, що викладач запропонував йому написати дипломну роботу та допомогти в успішному захисті за $500 доларів хабаря.
Суддя Жовківського райсуду Володимир Микула, який розглядав цю справу 6 грудня, не побачив нічого незаконного у написанні дипломної роботи студенту за гроші. На його думку, злочином можна було б вважати спробу Соколовського вплинути на позитивну оцінку дипломної роботи. Втім, на думку судді, якщо Соколовський не був членом екзаменаційної комісії, він не міг приймати рішення про допуск дипломного проєкту до захисту та впливати на його оцінку – хоча Соколовський, як науковий керівник, і міг надати схвальний відгук на роботу, яку сам і написав.
Також суд узяв до уваги, що Галицький райсуд Львова ще п'ять років тому засудив члена екзаменаційної комісії Миколу Когута, який прийняв від цього студента $200 доларів за успішний захист. Ще у 2016 році його оштрафували на 17 тис. грн і усунули від роботи на два роки, то суддя Володимир Микула вирішив, що у цій справі вже знайшли винного.
Зрештою, суддя вирішив, що у діях викладача Олега Соколовського не було складу кримінального правопорушення, він повністю виправдав викладача у цій справі. Прокуратура має 30 робочих днів, щоб подати апеляцію на цей вирок.
За інформацією ЗМІ, Олег Соколовський досі працює доцентом кафедри машинобудування факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету.
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