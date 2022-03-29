У Львові стартував фестиваль йоги і здорового способу життя Lviv Yoga Day

16:15 01 липня Київ, Україна

Львівський парк імені Івана Франка на 21 день перетвориться на йога-простір, в рамках фестивалю Lviv Yoga Day.

Заняття Yoga Challenge-2021, які стартували сьогодні, будуть проходити щоранку о 7:30 і 9:30 і триватимуть годину, до 21 липня, їхньою особливістю стане спеціально розроблена програма тренувань для збільшення сили, гнучкості, рухливості і відновлення внутрішньої гармонії.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Ми довго розробляли коректну програму тренувань, яка допомагала б людям зняти стрес, відновити сили, підтримати тіло в хорошій формі, поліпшити стан опорно-рухового апарату і зміцнити імунітет. Прості вправи не вимагають особливої фізичної підготовки і підходять людям будь-якого віку», - розповідає тренер фестивалю Денис Білодєд.

Як наголошується в повідомленні, щоб потрапити на заняття, необхідно обов'язково зареєструватися і вибрати зручний час. Долучитися до тренувань можна і онлайн через Фейсбук-сторінку фестивалю.

Також під час фестивалю Lviv Yoga Day будуть проходити музичні вечірки, медитації, лекторії на тему життя в стилі йоги і творчі майстер-класи. Всі заходи безкоштовні, але за обов'язкової попередньої реєстрації.