У Львові пройшла виставка трамваїв різних епох

11:42 28 травень Київ, Україна

З нагоди 127-річчя першого електричного трамвая, відбулася виставка раритетних трамваїв, які свого часу курсували вулицями Львова



Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



На виставці експонувалися 8 моделей трамвая. Один з найстаріших справних примірників - трамвай 1903 року. Зараз він екскурсійний, проте раніше така модель курсувала на Високий замок.

«31 травня 1894 року у Львові вийшов на рейки перший електричний трамвай. Всього у Львові було кілька трамвайних епох. Перша епоха електричного трамвая у Львові розпочалася з трамвая компанії Siemens. У Відні було створено перші трамвайні вагони, які курсували по Львову», - повідомив Андрій Калнік, начальник вагоноремонтних майстерень ЛКП «Львівелектротранс».

Щодо другої - польської доби з 1903 по 1909 рік, як зазначив фахівець, у Львові курсували трамваї, які були виготовлені в Польщі, в м.Санок. Потім їздили німецькі трамваї Gotha T57. Четверта епоха - чехословацька. Тоді курсували вагони Tatra.



І остання епоха - сучасна, представлена вагонами концерну «Електрон».



Щорічно трамваї Львова перевозять близько 60 мільйонів пасажирів, в 1880-х роках їх було майже 2 мільйони осіб на рік.