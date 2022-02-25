У Львові пройшла виставка трамваїв різних епох

З нагоди 127-річчя першого електричного трамвая, відбулася виставка раритетних трамваїв, які свого часу курсували вулицями Львова.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
На виставці експонувалися 8 моделей трамвая. Один з найстаріших справних примірників - трамвай 1903 року. Зараз він екскурсійний, проте раніше така модель курсувала на Високий замок.
Щодо другої - польської доби з 1903 по 1909 рік, як зазначив фахівець, у Львові курсували трамваї, які були виготовлені в Польщі, в м.Санок. Потім їздили німецькі трамваї Gotha T57. Четверта епоха - чехословацька. Тоді курсували вагони Tatra.
І остання епоха - сучасна, представлена вагонами концерну «Електрон».
Щорічно трамваї Львова перевозять близько 60 мільйонів пасажирів, в 1880-х роках їх було майже 2 мільйони осіб на рік.
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