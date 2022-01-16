У Львові пройде перша у 2022 році Гастрозустріч "Українська кухня: старий-новий смак Європи"

16:39 14 січень Київ, Україна

Де Україна сьогодні на гастрономічній карті світу? Які з українських гастрономічних традицій слід підтримувати та розвивати? Що з міжнародного досвіду слід запозичити, а які помилки слід уникати? Про це йтиметься на першій у 2022 році Львівській Гастрозустрічі, яка відбудеться 15 січня у Центрі пивної культури «Львіварня».



Тема першої Гастрозустрічі – Українська кухня: старий-новий смак Європи. Адже гастрономічна спадщина України та її місце у глобальному світі дедалі швидше обговорюють у професійних колах та медіа.. До пошуків та відродження національних уподобань долучаються вчені та фермери, а маркетологи та ритейлери шукають успішні шляхи популяризації.



Львів – найкраще місце в Україні, де можна зустрітися для професійної розмови про це, тож усіх охочих запрошують долучитися до зустрічі.



У розмову запросили визнаних експертів з дослідження, розвитку та просування локальної кухні, фахівців із співпраці між фермерами, рестораторами та рітейлерами з України, США та Польщі.



Зокрема, засновника FFS Company Марка Зархіна, гастрономічного блогера, дослідницю української кухні Маріанну Душар, яка створила проект Seeds and Roots. А також – президента Громадського союзу Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму Олексія Волкова, засновника агентства SHUM та European Culinary Heritage Олексія Петелька, гастроентузістку Юлію Аврору Огородник.



Вони дискутуватимуть про місце української кухні у сучасному світі: глобальні виклики та перспективи і чи є Україна відомим гастрономічним брендом. Модеруватиме цю панель голова наглядової ради ТМ «Молокія» Володимир Глащенков.



Про світ, у якому ми є, європейська кухня та локальні уподобання та продукти будуть говорити професор Fabio Parasecoli, представник Culinary Heritage та Global Coordinator Niclas Fjellström, керівник Львівського конференц-бюро, який очолить управління інвестицій та проектів Львівської міської ради Андрій Павлов.



Про польський досвід популяризації локальної гастрономічної спадщини та як налагодити співпрацю між вченими, рестораторами та виробниками розповість професор Jaroslaw Dumanowski.



Цю дискусію модеруватиме відомий левознавець, керівник громадської організації «Інститут галицької кухні» Ігор Лільйо.



«Львівські гастрозустрічі» замислювалися як місце пошуку орієнтирів та смислів, щоб об'єднати навколо себе професійних та талановитих людей – вчених, кухарів, рестораторів, маркетологів. Усіх кому небайдужа кухня як частина нематеріальної культурної спадщини.



Це майданчик, на якому дискутують, слухають, спільно навчаються та шукають хороші рішення. А ще – всіляко допомагають українській кухні повернутися у належне місце у власній країні та на світовій карті. Тут відкривають себе і прислухаються до досвіду інших.