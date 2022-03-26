У Львові пройде масштабний екофестиваль Zero Waste Fest

20:39 29 червня Київ, Україна

Вже 3-4 липня відбудеться щорічний екофестиваль Zero Waste Fest, в рамках якого гості заходу зможуть відвідати ярмарок екобрендів, гаражний розпродаж від відомих львів'ян і майстер-класи.



Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Ми радіємо, що можемо нарешті запросити всіх-всіх на живу зустріч на нашому найулюбленішому заході Zero Waste Fest 2021. Цього року ми вперше розширили програму до двох днів і переїхали в більше приміщення - 10-й корпус на!FESTrepublic. І це саме той вік-енд, який треба провести у Львові , повірте. Тому запрошуємо прийти і познайомитися з рухом «нуль відходів», дізнатися про різні практики і вже сьогодні переходити на свідоме споживання без вироблення зайвого сміття», - розповіла організаторка фестивалю, виконавча директорка громадської організації Zero Waste Lviv Ірина Миронова.

Фестиваль розпочнеться 3 липня, в Міжнародний день відмови від пластикових пакетів, тому ця тема буде ключовою на Zero Waste Fest 2021. Так, організатори планують експонувати екологічну фотовиставку «Торба» про феномен пластикового пакета в нашому повсякденному житті.



Протягом двох днів в «просторі спілкування» гості фестивалю зможуть отримати поради від фахівців про практику свідомого споживання і життя без відходів, а також взяти участь в обговореннях та дискусіях. Зокрема, своїм досвідом поділиться спеціальна гостя - авторка книги «104 дні без поліетилену», журналістка Маріанна Бойко.



У ярмарковій зоні фестивалю кожен зможе підібрати собі торби і торбинки, посуд, декор, натуральну косметику, одяг тощо. Близько пів сотні zero waste брендів. Під час фестивалю гості також зможуть дати нове життя старим речам - взяти участь в гаражному розпродажі, віддати одяг нужденним, навчитися робити сумки або килимки зі старих футболок на одному з 15 майстер-класів.



За словами організатора фестивалю Дари Бурко, в той час, коли стан навколишнього середовища стосується кожного, дуже приємно, що рівень свідомості зростає, і до фестивалю приєднуються публічні люди і художники. Поруч з лекторієм свої роботи експонуватимуть українські фотографи, які документують засилля пластикових пакетів в нашій повсякденності.



Крім виставки, в програмі - покази фільмів, екскурсії, зустрічі з дизайнерами про sustainable fashion і кава для екопідприємців.





Zero Waste Fest 2021 буде простором і для дітей. Малюків чекає спеціальна програма, в якій передбачені майстер-класи, фільми, ігри, а також дитячий гаражний розпродаж протягом двох днів.

До того ж на фестивалі можна буде здати вторсировину (папір, пластик і метал) на переробку; батарейки і ртутовмісні лампи - на утилізацію.



Вхід на фестиваль буде платним: 40 гривень. Для пенсіонерів, ветеранів АТО, вагітних, дітей до 12 років і іменинників - вхід вільний. Гості зможуть пройти особливий фестивальний квест і взяти участь у розіграші подарунків.



Цей проєкт реалізується в рамках Ініціативи з розвитку екологічної політики та адвокації в Україні, яка здійснюється Міжнародним фондом «Відродження» за фінансової підтримки Швеції.