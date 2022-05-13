У Львові призупинено роботу електротранспорту

Для відновлення пошкоджених кабельних ліній, які привели в неробочий стан електротранспорт Львова, необхідно зробити підкопи і різного роду земельні роботи.
Про це повідомили в пресслужбі Львівської міськради.
Він пообіцяв до обіду відновити роботу електротранспорту.
"Працюємо вручну, без застосування техніки, тому що це кабелі, важливо їх не пошкодити. Тому, ймовірно, ліквідація аварії триватиме до обіду", - заявила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
"Працюємо вручну, без застосування техніки, тому що це кабелі, важливо їх не пошкодити. Тому, ймовірно, ліквідація аварії триватиме до обіду", - заявила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
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