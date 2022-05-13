У Львові призупинено роботу електротранспорту

10:23 10 серпня Київ, Україна

Для відновлення пошкоджених кабельних ліній, які привели в неробочий стан електротранспорт Львова , необхідно зробити підкопи і різного роду земельні роботи.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

"З ладу вийшли дві кабельні лінії... Знеструмлено тягові підстанції №3 і №7, які живлять трамвайне депо по вулиці Городоцькій і тролейбусні маршрути №22 та №32. Зараз працює електролабораторія, знайдені ушкодження. Ремонтні бригади розкопують це місце, щоб якомога швидше все відремонтувати", - повідомив в.о. директора КП Львівелектротранс Володимир Кузнєцов.

Він пообіцяв до обіду відновити роботу електротранспорту.



"Працюємо вручну, без застосування техніки, тому що це кабелі, важливо їх не пошкодити. Тому, ймовірно, ліквідація аварії триватиме до обіду", - заявила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.