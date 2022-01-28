У Львові з'являться сучасні електробуси

18:31 11 вересень Київ, Україна

Старі маршрутки за три роки зникнуть зі львівських доріг, на зміну їм прийдуть сучасні електробуси.
 
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Ми закуповуємо багато автобусів, трамваїв і тролейбусів для міського АТП. Але білою плямою залишаються старі жовті маршрутки приватних перевізників. Всі знаємо, в якому вони стані. Тому разом з бізнесом підписали меморандум про закупівлю нових сучасних електробусів, які замінять старі маршрутки", - написав мер Львова.
Садовий повідомив, що закупівля 250 сучасних електробусів є істотним посиленням для громадського транспорту Львова.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що поліпшення моделі пасажирських перевезень в Україні передбачає заміну маршруток якісним громадським транспортом і електробусами, а також легалізацію таксі.
"Ми продовжуємо роботу з оновлення парків громадського транспорту в різних містах України в співробітництві з ЄІБ і місцевою владою. Вже підписані перші договори в Луцьку, Харкові та Сумах на придбання сучасних і зручних тролейбусів. На черзі - реалізація проєкту із закупівлі трамваїв у Львові. Вдячний нашим партнерам за співпрацю та підтримку. Сучасний наземний транспорт повинен бути екологічним, комфортним і працювати для людей!"- зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.