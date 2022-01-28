У Львові з'являться сучасні електробуси

18:31 11 вересень Київ, Україна

Старі маршрутки за три роки зникнуть зі львівських доріг, на зміну їм прийдуть сучасні електробуси.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Ми закуповуємо багато автобусів, трамваїв і тролейбусів для міського АТП. Але білою плямою залишаються старі жовті маршрутки приватних перевізників. Всі знаємо, в якому вони стані. Тому разом з бізнесом підписали меморандум про закупівлю нових сучасних електробусів, які замінять старі маршрутки", - написав мер Львова

Садовий повідомив, що закупівля 250 сучасних електробусів є істотним посиленням для громадського транспорту Львова.



Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що поліпшення моделі пасажирських перевезень в Україні передбачає заміну маршруток якісним громадським транспортом і електробусами, а також легалізацію таксі.