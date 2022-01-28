У Львові з'являться сучасні електробуси

Старі маршрутки за три роки зникнуть зі львівських доріг, на зміну їм прийдуть сучасні електробуси.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Садовий повідомив, що закупівля 250 сучасних електробусів є істотним посиленням для громадського транспорту Львова.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що поліпшення моделі пасажирських перевезень в Україні передбачає заміну маршруток якісним громадським транспортом і електробусами, а також легалізацію таксі.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що поліпшення моделі пасажирських перевезень в Україні передбачає заміну маршруток якісним громадським транспортом і електробусами, а також легалізацію таксі.
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