У Львові подорожчав проїзд в міському транспорті

13:18 27 травень Київ, Україна

Відсьогодні проїзд в міському транспорті Львова міськрада підвищила до 10 грн.



Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.



У повідомленні міської влади зазначається, що за розрахунками перевізників вартість проїзду у львівських автобусах становить 14 грн 60 коп., а в електротранспорті - 12 грн 40 коп.



Міськрада врахувала можливості громадян і прийняла компромісне рішення про тариф 10 грн для автобусів. Для електротранспорту базовий тариф також складе 10 грн. Залежно від способу придбання квитка він може скласти 9 грн (якщо квиток придбаний в пунктах продажу) і 8 грн 50 коп. (Якщо куплений через смартфон).



Начальник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів зазначив, що зростання тарифу пов'язане зі зростанням цін на пальне і запчастини, а також зі зростанням зарплат.



Раніше проїзд в міському транспорті Львова коштував 7 грн.