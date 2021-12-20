У Львові відкрили меморіальну табличку Герою України Тарасу Матвєєву

19:21 06 грудень Київ, Україна

У понеділок, 6 грудня, у Львові вшанували Героя України Тараса Матвєєва, котрий півтора року тому загинув на сході. Меморіальну табличку йому встановили біля входу на факультет журналістики, де він навчався. Це вулиця Генерала Чупринки, 49. На відкриття пам'ятного знака прийшли рідні Героя, його побратими, викладачі та одногрупники.

«З часів Революції гідності йому перемогти було найважливіше. Саме перемогти, а не завоювати мир за всяку ціну. Знаєте, ми обмірковували вже мільйон разів і зрозуміли, що наш син не чинив би інакше», – розповіла мама загиблого захисника Валентина Матвєєва.

На війну Тарас пішов добровольцем у 2015 році, тоді воював у населеному пункті Піски Донецької області. А за три роки отримав звання молодшого лейтенанта, потім був контрактником у 24 окремій механізованій бригаді. Загинув військовий у липні 2020 року поблизу селища Троїцьке Луганської області. Це сталося через мінометні обстріли з боку ворога. Військовий якраз допомагав своїм товаришам. Але одна з мін упала на позицію та смертельно поранила захисника. Він помер дорогою до лікарні.

«Тарас писав вірші. Це я дізнався вже після його смерті. У них він справді хотів, щоб ми прокинулися і нарешті почали творити ту державу, про яку мріяли сотні років», – розповів Антон Петрівський.

Звання Героя України йому присвоїли посмертно – 13 липня 2020 року. На рідному факультеті хочуть започаткувати іменну стипендію для студентів-журналістів за їхній патріотизм та тверду громадянську позицію.