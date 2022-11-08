У Львові офіційно розпочали опалювальний сезон для бюджетних установ - міськрада

З понеділка, 7 листопада, теплопостачальні підприємства будуть подавати опалення до всіх навчальних закладів, медицини та культури, які вони обслуговують.
Про це повідомляє міськрада.
Станом на ранок 125 установ уже отримували опалення на основі листів-звернень.
Про це повідомляє міськрада.
Станом на ранок 125 установ уже отримували опалення на основі листів-звернень.
Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2022-2023 років ЛМКП Львівтеплоенерго подаватиме опалення до 232 освітніх закладів (школи, садки) та 56 медичних закладів (лікарні, поліклініки), а ЛКП Залізничтеплоенерго подаватиме опалення до 45 установ.
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