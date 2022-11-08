У Львові офіційно розпочали опалювальний сезон для бюджетних установ - міськрада

18:16 07 листопада Київ, Україна

З понеділка, 7 листопада, теплопостачальні підприємства будуть подавати опалення до всіх навчальних закладів, медицини та культури, які вони обслуговують.



Про це повідомляє міськрада.



Станом на ранок 125 установ уже отримували опалення на основі листів-звернень.

"Опалювальний сезон для більшості дитсадків, лікарень, поліклінік ми вже давно розпочали на основі їхніх листів-звернень. Так, станом на ранок Львівтеплоенерго подавало опалення до 88 таких закладів, а Залізничтеплоенерго – до 37”, – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2022-2023 років ЛМКП Львівтеплоенерго подаватиме опалення до 232 освітніх закладів (школи, садки) та 56 медичних закладів (лікарні, поліклініки), а ЛКП Залізничтеплоенерго подаватиме опалення до 45 установ.