У Львові обіцяють завершити роботи з облаштування скверу Скрябіна цього року

11:43 03 лютий Київ, Україна

Львові у грудні минулого року почали облаштовувати громадський простір «Місця щасливих людей» на згадку про Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін). Йдеться про площу Олекси Гасіна на перехресті вулиць Коперника та Стефаника.

Там у 2015 році вирішили облаштувати сквер пам'яті співака Андрія Кузьменка із гурту «Скрябін». Втім, роботи вдалося розпочати лише нещодавно, і вже цього року обіцяють їх завершити.

Про це повідомляв заступник голови Галицької райадміністрації Львова Роман Гавчак.

Минулого року, за його словами, мали провести першочергові роботи, обгородити територію, демонтувати всі старі елементи, а цього року продовжити. Загальна вартість робіт становить 14 мільйонів 415 тисяч гривень. Минулого року мали виконати на 1,3 мільйона гривень. А у 2022 бюджетом розвитку передбачили фінансування громадського простору у розмірі 12,7 млн грн, проте поки що невідомо, чи виділять кошти на облаштування.



На площі Гасіна буде нове бетонне мощення, нове освітлення та лавки, а на металевих плитах будуть вірші Андрія Кузьменка.



Основою проєкту стала ідея дизайнера із Дніпра Валерія Кузнєцова. Робочий проєкт розробив архітектор Юрій Столяров. Сквер перетинатимуть асиметричні тротуари, які, за планом автора, мають символізувати пульс серця та активне життя загиблого музиканта. Ці тротуари будуть викладені зі спеціальних плит, відлитих з бетону та з шорсткою поверхнею.