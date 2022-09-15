У Львові почали виготовляти бронежилети для дітей

10:56 15 вересня Київ, Україна

Львові почали виготовляти яскраві бронежилети та каски для дітей, які можуть захистити дітей від уламків під час евакуації з міст, що обстрілюються.

Про це повідомив заступник голови правління Львівського оборонного кластера Юрій Федоров.

За словами Федорова, оборонний кластер отримав запит на 500 бронежилетів від управління Нацполіції.





Ці жилети будуть використовуватися при евакуації. Перші тридцять штук обіцяють приблизно за тиждень відправити до Донецької області.

Вага такого бронежилета становить до двох кілограмів. Бронежилет виготовляють із надвисокого молекулярного поліетилену. Цей матеріал забезпечує протиуламковий, м'який балістичний захист. Дизайн був розроблений так, щоб було зручно одягати та знімати дитині.



Крім того, всі жилети мають яскраві кольори та світловідбивні стрічки. Туди хочуть додати ще GPS-маячок, щоби можна було знати, де знаходиться дитина.



Передбачили три розміри для дітей різного віку. Вартість комплекту з бронежилета та шолома – близько пів тисячі доларів.



Заступник голови правління Львівського оборонного кластера також додав, що вони шукають партнерів, щоби закупити «недешеві» матеріали.