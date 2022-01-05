У Львові демонтують монумент бойової слави радянських Збройних сил

19:41 23 квітень Київ, Україна

Львові розпочався демонтаж радянського монумента Слави, на його місці з'явиться меморіал вшанування пам'яті українського воїна.

Про це повідомив начальник відділу комунального господарства Галицького району Львова Віктор Дубиняк.

«Зараз, згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради та відповідно до угоди, яку ми уклали з підрядною організацією, відбувається демонтаж меморіалу Слави. Позавчора демонтували першу скульптуру. Зараз якраз з'ясовуємо, як краще це проводити, щоб зберегти барельєфи і перевести їх в музей «Територія терору». На цей момент складно спрогнозувати, як надалі підуть роботи, на це буде потрібно близько тижня часу», - зазначив Дубиняк.

Відповідальність за роботи з демонтажу та перевезення частин меморіалу в музей покладені на Галицьку районну адміністрацію Львова.

За словами Дубиняка, після демонтажу у Львові оголосять архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію облаштування території, обмеженої вулицями Стрийською, Героїв Майдану, Вітовського та Франка. На місці монумента бойової слави радянських Збройних сил повинні облаштувати меморіал вшанування пам'яті українського воїна.



Як повідомлялося, рішення про демонтаж Меморіалу Слави було прийнято міською радою ще в 2018 році, комісія визнала його аварійний стан. У 2019 знесли 30-метрову стелу пам'ятника Слави, а також демонтували велику радянську зірку, розташовану на бетонній стіні. Окремі частини стели передали в музей «Територія терору».



Монумент бойової слави радянських Збройних сил у Львові - меморіал на згадку про радянську армію. Відкрили його в травні 1970 року. Ансамбль меморіалу складався з 30-метрової стели, бетонної композиції з фігурами воїнів і алегоричних фігур радянського воїна і «Батьківщини-матері».