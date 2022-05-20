У Львові буде збудовано меморіал Героям України. Проєкт виберуть на конкурсі

У Львові планується збудувати Меморіальний комплекс Героїв України. Міська рада незабаром оголосить архітектурний конкурс на проєкт, повідомляє міський голова Андрій Садовий.
Меморіал збудують на Марсовому полі, розташованому впритул до Личаківського цвинтаря. Нині там поряд із воїнами УПА ховають героїв російсько-української війни.
Міська рада оприлюднила візуалізацію, що пропонується брати за основу учасникам майбутнього конкурсу. За її задумом, це має бути парк-сквер пам'яті та площа для проведення меморіальних заходів.
Міський голова Львова хоче, щоб у цей меморіальний комплекс приїжджати люди з усього світу.
Міська рада оприлюднила візуалізацію, що пропонується брати за основу учасникам майбутнього конкурсу. За її задумом, це має бути парк-сквер пам'яті та площа для проведення меморіальних заходів.
Міський голова Львова хоче, щоб у цей меморіальний комплекс приїжджати люди з усього світу.
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