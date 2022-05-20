У Львові буде збудовано меморіал Героям України. Проєкт виберуть на конкурсі

12:34 20 травня Київ, Україна

Львові планується збудувати Меморіальний комплекс Героїв України. Міська рада незабаром оголосить архітектурний конкурс на проєкт, повідомляє міський голова Андрій Садовий.

«Закликаю найкращих архітекторів долучитися», – наголосив Садовий.

Меморіал збудують на Марсовому полі, розташованому впритул до Личаківського цвинтаря. Нині там поряд із воїнами УПА ховають героїв російсько-української війни.



Міська рада оприлюднила візуалізацію, що пропонується брати за основу учасникам майбутнього конкурсу. За її задумом, це має бути парк-сквер пам'яті та площа для проведення меморіальних заходів.



Міський голова Львова хоче, щоб у цей меморіальний комплекс приїжджати люди з усього світу.