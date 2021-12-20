ЗНО - 2021: явка склала 93-95%

10:20 12 квітень Київ, Україна

Незважаючи на пандемію та карантинні обмеження, заплановане на 10 квітня ЗНО відбулося.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки в понеділок, 12 квітня.

"10 квітня відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На тестування було зареєстровано понад 120 тисяч осіб. За оперативними даними, явка по Україні склала 93-95%. Остаточна інформація буде оприлюднена Українським центром оцінювання якості освіти", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пробне ЗНО проходило організовано, з дотриманням всіх правил, процедур і вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції.



Пробне ЗНО пройшло в більшості регіонів України, крім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, де через припинення руху громадського транспорту його перенесли на 24 квітня.