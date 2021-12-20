ЗНО - 2021: явка склала 93-95%

Незважаючи на пандемію та карантинні обмеження, заплановане на 10 квітня ЗНО відбулося.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки в понеділок, 12 квітня.
Відзначається, що пробне ЗНО проходило організовано, з дотриманням всіх правил, процедур і вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції.
Пробне ЗНО пройшло в більшості регіонів України, крім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, де через припинення руху громадського транспорту його перенесли на 24 квітня.
Пробне ЗНО пройшло в більшості регіонів України, крім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, де через припинення руху громадського транспорту його перенесли на 24 квітня.
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