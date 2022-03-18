ЗНО-2021: визначено порогові бали для шести тестів

Відбулося засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, на якому були визначені порогові бали «склав/не склав» для тестів ЗНО.
Зокрема, визначено порогові для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Зокрема, визначено порогові для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
"Члени експертної комісії після обговорення прийняли рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики - 10, з фізики - 12", - йдеться в повідомленні.
В УЦОЯО зазначили, що вже сьогодні на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та фізики за шкалами 100-200 балів і 12-бальною (з предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за державну підсумкову атестацію), з математики результати ЗНО і ДПА будуть розміщені 19 червня.
Від кількості осіб, які брали участь в тестуванні по кожному з названих предметів і вибрали визначення результатів за шкалою 100-200 балів, поріг «склав/не склав» не пройшли:
з англійської мови - 10,68%,
з іспанської мови - 15,79%,
з німецької мови - 11,49%,
з французької мови - 8,94%,
з математики - 31,11%,
з фізики - 8,33%.
В УЦОЯО звертають увагу на те, що учасники тестування матимуть можливість ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей з англійської, іспанської, німецької, французької мов будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників 18, а з математики - 19 червня.
Засідання експертної комісії щодо встановлення порога «склав/не склав» з української мови, української мови та літератури, історії України, біології відбудеться 24 червня.
Результат ЗНО з математики за шкалою 100-200 балів отримають ті учасники, які виконували завдання сертифікаційної роботи з математики.
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