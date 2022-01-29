ЗНО-2021: додані два обов'язкові екзамени

20:04 14 вересень Київ, Україна

З 2021 року випускники в обов'язковому порядку повинні будуть складати іспити з української мови та математики.

Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.



Відзначається, що раніше випускники могли вибирати між математикою та історією України.

"Державна підсумкова атестація з 2021 року для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов'язковою з української мови, з математики. Це нововведення. Нагадую, раніше можна було вибирати з математики або історії України. Історія України або іноземна мова, а також один з навчальних предметів на вибір", - розповіла Вакуленко.

При цьому вона підкреслила, що всі країни, які хочуть посилити свій інноваційний потенціал, вводять обов'язковий іспит з математики.