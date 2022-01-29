ЗНО-2021: додані два обов'язкові екзамени

З 2021 року випускники в обов'язковому порядку повинні будуть складати іспити з української мови та математики.
Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Відзначається, що раніше випускники могли вибирати між математикою та історією України.
Відзначається, що раніше випускники могли вибирати між математикою та історією України.
При цьому вона підкреслила, що всі країни, які хочуть посилити свій інноваційний потенціал, вводять обов'язковий іспит з математики.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі