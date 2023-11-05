Увага! Новий вид шахраїв від імені "компанії-оператора"

08:28 05 листопада Київ, Україна

Багато українців отримували по телефону привабливі пропозиції отримати "великий виграш" або гуманітарну допомогу, для отримання якої потрібно вказати реквізити банківської картки. Запам'ятайте, що "безкоштовний сир" коштує дуже дорого, тим більше коли ви про нього не просили.

Тепер виник новий вид шахрайства. Українці почали отримувати дзвінки від нібито співробітника мобільного оператора, який пропонує отримати бонусні гроші на рахунок. Про такий випадок розповіла у Facebook Уляна Стельмашова із Центру політичного консалтингу.

За її словами, таким чином шахраї вже намагалися обдурити кількох її знайомих, а пізніше зателефонували і їй самій.

Стельмашова розповіла, що отримала дзвінок із невідомого номера. Чоловік представився менеджером Київстару і звернувся до неї на ім'я та по батькові. Шахрай заявив, що оскільки в країні йде війна, всім абонентам компанія нібито нараховує по 200 гривень на рахунок.

Коли жінка відмовилася, "менеджер компанії" сказав, що ці кошти буде переведено на рахунок ЗСУ, а для цього їй необхідно назвати код, який прийде СМС. Розуміючи, що відбувається, Стельмашова відмовилася це робити, після чого невідомий просто кинув слухавку.

Нагадаємо, кіберполіція Прикарпаття викрила групу шахраїв, які діяли за схемою "Друг просить у борг". А у Дніпрі правоохоронці затримали 13 учасників злочинної організації на чолі з так званим "дивлячим", які щомісяця виманювали у довірливих людей до двох мільйонів гривень.