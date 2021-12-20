Раптова смерть народного та заслуженого скульптора України Сейфаддіна Гурбанова приголомшила всіх мешканців Харкова

Стало відомо, що сьогодні, 16 листопада, пішов із життя відомий та талановитий скульптор Харкова Сейфаддін Гурбанов. Він помер у Туреччині. На жаль, що стало причиною такого швидкого відходу талановитого художника - невідомо. Імовірно, це могли стати ускладнення, отримані після перенесеного коронавірусу. Сейфаддіну Гурбанову залишався рік до 60-річчя.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Художник та скульптор Харкова – Сейфаддін Гурбанов став широко відомий завдяки своїм роботам, які прикрасили місто.

Міський голова Ігор Терехов висловив співчуття рідним та близьким народного художника України Сейфаддіна Гурбанова, який раптово помер сьогодні, 16 листопада.

«У Харкові місцевим жителям дуже сподобалися його скульптури. У його особі пішла ціла епоха. Це справді неоціненна втрата. Харків змінився на краще завдяки його роботам. Зовсім недавно його остання скульптура була встановлена у Сквері мислителів, а сьогодні ми відчуваємо невгамовний сум…», - пресслужба процитувала слова мера Харкова Ігоря Терехова.

Довідка. Сейфаддін Гурбанов Алі-огли - рік народження 1962, народився 19 жовтня в Нахічевані Азербайджанської РСР. У 1989 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут.

У 2004 році – Сейфаддін Гурбанов отримав звання Заслуженого художника України.

У 2010 році – Сейфаддін Гурбанов стає Народним художником України. Доцент кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну та мистецтв.

Сейфаддін Гурбанов став почесним громадянином Харківської області та нагороджений Почесним знаком Харківської обласної ради "Слобожанська слава", Міжнародним орденом "Свята Софія", Міжнародною нагородою "Сократ" британського університету в Оксфорді.