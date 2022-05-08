Впровадження в Україні 5G перенесли через брак грошей

Зв'язок 5G в Україні в широке користування надійде не раніше квітня 2022 року. Терміни масового впровадження зв'язку змінені через недостатнє бюджетне фінансування.
Дане рішення було прийнято під час засідання Кабміну в середу, 4 серпня.
Згідно з постановою уряду, оголошення конкурсу або тендера на видачу ліцензій 5G перенесено з жовтня 2021 року на лютий 2022 року.
Визначення переможців тендера і видачу ліцензій перенесли з грудня 2021 року на квітень 2022 року.
Питання проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу в діапазонах 700 МГц і 3400 - 3800 МГц не вдалося вирішити через відсутність бюджетного фінансування.
Згідно з постановою уряду, оголошення конкурсу або тендера на видачу ліцензій 5G перенесено з жовтня 2021 року на лютий 2022 року.
Визначення переможців тендера і видачу ліцензій перенесли з грудня 2021 року на квітень 2022 року.
Питання проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу в діапазонах 700 МГц і 3400 - 3800 МГц не вдалося вирішити через відсутність бюджетного фінансування.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі