Впровадження в Україні 5G перенесли через брак грошей

17:09 04 серпня Київ, Україна

Зв'язок 5G в Україні в широке користування надійде не раніше квітня 2022 року. Терміни масового впровадження зв'язку змінені через недостатнє бюджетне фінансування.

Дане рішення було прийнято під час засідання Кабміну в середу, 4 серпня.



Згідно з постановою уряду, оголошення конкурсу або тендера на видачу ліцензій 5G перенесено з жовтня 2021 року на лютий 2022 року.



Визначення переможців тендера і видачу ліцензій перенесли з грудня 2021 року на квітень 2022 року.



Питання проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу в діапазонах 700 МГц і 3400 - 3800 МГц не вдалося вирішити через відсутність бюджетного фінансування.