ВМС ЗСУ: в Балтиморі 22 жовтня пройшов випуск 5-го курсу українського екіпажу патрулювання катерів типу "Айленд"

В Америці в місті Балтимор закінчив навчальну допідготовку п'ятий український екіпаж патрульних катерів «Айленд».

На своїй офіційній сторінці в соціальних мережах про це пишуть ВМС ЗСУ.

Сьогодні, 22 жовтня, пройшов випуск п'ятого екіпажу в урочистій обстановці.

Навчання проходило під керівництвом іноземних інструкторів протягом шести тижнів на верфі Берегової охорони США.

«В церемонії брав участь уповноважений посол України в США Оксана Маркарова, від Америки був присутній заступник помічника командувача Берегової охорони США Джеймс Найт», - йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ.

Запрошеними гостями були аташе з питань оборони при Посольстві України в США генерал-майор Борис Кременецький і військово-морський аташе при Посольстві України в США капітан 1 рангу Сергій Федорчук.

Головним було відзначено, що вся допідготовка проходила на катерах «Айленд», служба на яких планується вестися екіпажем і в майбутньому біля берегів України.

Як було відомо, раніше командувач ВМС ЗСУ Олексій Неіжпапа в липні стверджував, що до кінця 2021 року є можливість сформувати дивізіон катерів типу «Айленд», для несення служби з дислокацією в порту Південний.