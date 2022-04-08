Влада Токіо заборонила присутність глядачів на Олімпіаді - 2020

17:37 08 липня Київ, Україна

Олімпіада - 2020, яка так і не відбулася в минулому році, знову постраждала від пандемії - вона пройде без глядачів.



Рішення про це було прийнято 8 липня на онлайн-зустрічі оргкомітету Олімпіади-2020, представників Міжнародного олімпійського комітету і міської влади Токіо.

Глядачів не пустять на трибуни на Олімпійських іграх в Токіо і трьох сусідніх префектурах: Тіба, Канагава і Сайтама.



Рішення пов'язане з введенням надзвичайної ситуації в Токіо через зростання випадків зараження коронавірусом.



Раніше було прийнято рішення про те, що іноземні глядачі не зможуть відвідати Олімпіаду. Тепер же була введена заборона і для місцевих уболівальників.



Також раніше стало відомо, що церемонія відкриття Олімпіади пройде без глядачів - на стадіоні її зможуть подивитися тільки VIP-гості.



Олімпіада в Токіо почнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".