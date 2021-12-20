Влада Луганщини назвали терміни видачі компенсацій постраждалим від пожеж

10:54 11 липень Київ, Україна

В ефірі програми «Свобода слова» на каналі Україна голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай сказав, що в середині наступного тижня в область буде перераховано гроші, які виділив Кабмін. Ці кошти підуть на виплати компенсацій постраждалим в результаті масштабних пожеж в Луганській області.

"Ми чітко розуміємо, що на наступному тижні, десь до середини тижня у нас будуть гроші, виділені Кабміном", - заявив Гайдай.

Він нагадав, що постраждалі отримають по 300 тисяч гривень кожен, у кого повністю знищений будинок, по 50 тисяч на ремонт тих будинків, які згоріли частково. Також по 20 тисяч гривень буде окремо виплачено кожному постраждалому на особисті потреби.

фото: Сергей Гайдай рассказал о сроках выплат пострадавшим

"Двісті тисяч буде виділено сім'ям, на жаль загиблих, п'яти чоловік", - додав він.

За словами Гайдая, відкритих вогнищ Луганській області вже немає.

"Залишилося тільки деякі місця, де відбувається тління. На жаль, погода не допомагає. Ні дощу ", - додав Гайдай.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про затримання винного в масштабних пожежах в Луганській області.