Влада Луганщини назвали терміни видачі компенсацій постраждалим від пожеж

В ефірі програми «Свобода слова» на каналі Україна голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай сказав, що в середині наступного тижня в область буде перераховано гроші, які виділив Кабмін. Ці кошти підуть на виплати компенсацій постраждалим в результаті масштабних пожеж в Луганській області.
Він нагадав, що постраждалі отримають по 300 тисяч гривень кожен, у кого повністю знищений будинок, по 50 тисяч на ремонт тих будинків, які згоріли частково. Також по 20 тисяч гривень буде окремо виплачено кожному постраждалому на особисті потреби.
За словами Гайдая, відкритих вогнищ Луганській області вже немає.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про затримання винного в масштабних пожежах в Луганській області.
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