Влада Луганщини назвали терміни видачі компенсацій постраждалим від пожеж

В ефірі програми «Свобода слова» на каналі Україна голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай сказав, що в середині наступного тижня в область буде перераховано гроші, які виділив Кабмін. Ці кошти підуть на виплати компенсацій постраждалим в результаті масштабних пожеж в Луганській області.

"Ми чітко розуміємо, що на наступному тижні, десь до середини тижня у нас будуть гроші, виділені Кабміном", - заявив Гайдай.

Він нагадав, що постраждалі отримають по 300 тисяч гривень кожен, у кого повністю знищений будинок, по 50 тисяч на ремонт тих будинків, які згоріли частково. Також по 20 тисяч гривень буде окремо виплачено кожному постраждалому на особисті потреби.

"Двісті тисяч буде виділено сім'ям, на жаль загиблих, п'яти чоловік", - додав він.

За словами Гайдая, відкритих вогнищ Луганській області вже немає.

"Залишилося тільки деякі місця, де відбувається тління. На жаль, погода не допомагає. Ні дощу ", - додав Гайдай.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про затримання винного в масштабних пожежах в Луганській області.