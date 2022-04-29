Влада Києва просить жінок з дітьми та літніх людей поки не повертатися до столиці

Київська військова адміністрація просить студентів, жінок з маленькими дітьми та людей похилого віку не повертатися до столиці.
Військова адміністрація відзначає помітне пожвавлення життя у столиці. Все більше людей на вулицях та автомобілів на дорогах. Втім, загроза для Києва не зникла, а вчорашні ракетні удари це підтвердження.
Військова адміністрація відзначає помітне пожвавлення життя у столиці. Все більше людей на вулицях та автомобілів на дорогах. Втім, загроза для Києва не зникла, а вчорашні ракетні удари це підтвердження.
Нагадаємо, 28 квітня одразу після 20 години у Києві прогриміли два вибухи – російські ракети потрапили в інфраструктурний об'єкт у Шевченківському районі та багатоповерховий будинок поряд.
Внаслідок влучення ракети до 25-поверхової будівлі постраждали 10 людей, 4 з них госпіталізовані. Також під завалами будинку виявили одну загиблу людину.
Кличко додав, що лише за 2 місяці повномасштабного вторгнення Росії у столиці поранено 435 мирних жителів. Трохи більше 100 загинуло, серед них – 4 дитини.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі