Влада Києва просить жінок з дітьми та літніх людей поки не повертатися до столиці

19:09 29 квітня Київ, Україна

Київська військова адміністрація просить студентів, жінок з маленькими дітьми та людей похилого віку не повертатися до столиці.



Військова адміністрація відзначає помітне пожвавлення життя у столиці. Все більше людей на вулицях та автомобілів на дорогах. Втім, загроза для Києва не зникла, а вчорашні ракетні удари це підтвердження.

“Зважаючи на останні події, пов'язані з пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території РФ, а також риторикою путінських пропагандистів можна сказати, що така загроза, навпаки, зросла. Ми просимо не повертатися студентів, жінок з маленькими дітьми, людей похилого віку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 квітня одразу після 20 години у Києві прогриміли два вибухи – російські ракети потрапили в інфраструктурний об'єкт у Шевченківському районі та багатоповерховий будинок поряд.



Внаслідок влучення ракети до 25-поверхової будівлі постраждали 10 людей, 4 з них госпіталізовані. Також під завалами будинку виявили одну загиблу людину.



Кличко додав, що лише за 2 місяці повномасштабного вторгнення Росії у столиці поранено 435 мирних жителів. Трохи більше 100 загинуло, серед них – 4 дитини.