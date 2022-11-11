Влада Києва змінила назви ще 11 вулиць

Депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією чи СРСР. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Змінено назви:
Змінено назви:
- вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк;
- вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського;
- вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Зданівської;
- вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова;
- бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського;
- вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної;
- вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша;
- вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогорська;
- вулиця Мамина-Сибіряка - вулиця Вічнева;
- вулиця Валі Котика - вулиця Віденська;
- вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська.
Як повідомив Кличко, у столиці з початку війни вже перейменовано 204 міські об'єкти.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі