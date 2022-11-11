Влада Києва змінила назви ще 11 вулиць

18:07 10 листопада Київ, Україна

Депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією чи СРСР. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Змінено назви:
  • вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк;
  • вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського;
  • вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Зданівської;
  • вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова;
  • бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського;
  • вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної;
  • вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша;
  • вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогорська;
  • вулиця Мамина-Сибіряка - вулиця Вічнева;
  • вулиця Валі Котика - вулиця Віденська;
  • вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська.
Як повідомив Кличко, у столиці з початку війни вже перейменовано 204 міські об'єкти.