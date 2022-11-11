Влада Києва змінила назви ще 11 вулиць

18:07 10 листопада Київ, Україна

Депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією чи СРСР. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.



Змінено назви:

вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк;

вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського;

вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Зданівської;

вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова;

бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського;

вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної;

вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша;

вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогорська;

вулиця Мамина-Сибіряка - вулиця Вічнева;

вулиця Валі Котика - вулиця Віденська;

вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська.

Як повідомив Кличко, у столиці з початку війни вже перейменовано 204 міські об'єкти.