Влада готує українцям добровільний податок на дохід від підробітку

12:42 12 лютий Київ, Україна

Не секрет, що українці постійно займаються підробітками. Не тому, що жадібні, а тому, що бідні. Пенсій та зарплат часто недостатньо для виживання. Водночас виплати держави неможливо підняти через недостатнє надходження до скарбниці податків з тих самих громадян. Як розірвати це коло?

Голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев анонсував запровадження нового податку. Це буде добровільний податок (!?) на додатковий дохід українців. Розмір його становитиме лише 5%.

Як розповів депутат, це дозволить громадянам, які мають основне джерело доходу, вести додатковий бізнес на легальній основі та без реєстрації як ФОП. Такий податок торкнеться 28 видів діяльності.

Усі, хто вирішить сплачувати такий податок на свій доробок, зможуть подати заявку через додаток Дія, додав Гетьманцев. Така послуга незабаром з'явиться у програмі.

"Ні рахунків відкривати, ні реєструватися ніде. Однією кнопкою в Дії ви подасте заявку, і друга кнопка – встановити РРО (реєстратори розрахункових операцій – ред.). Це все без реєстрацій", – пояснив політик.

Подібна схема не нова. Вона давно застосовується у багатьох державах. У нашій країні такий законопроект поки що лише обговорюється. Адже у разі виведення бізнесу з тіні, як сказав Гетьманцев, було б можливим зниження основного прибуткового податку до 10%.