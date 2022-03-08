Влада Енергодару організує харчування для тих, хто потрапив у критичну ситуацію

16:23 07 березень Київ, Україна

У місті Енергодар Запорізької області міська влада організує харчування для тих, хто потрапив у критичну ситуацію.



Про це повідомив голова міста Дмитро Орлов.



Ситуація з продовольством у місті складна, тому що немає поставок. Незважаючи на це, за словами Орлова, "хліб печуть, а овочі та інші сільгосппродукти продають на вулицях міста, у дворах та біля магазинів".

"У разі критичної ситуації у шкільних їдальнях будуть відкриті громадські їдальні, де щодня можна буде поїсти тим, у кого не залишилося жодних запасів продуктів", - зазначив він.

Тим, хто вже опинився у критичній ситуації, мер радить зв'язуватися із головами ОСББ.

"Але виключно у разі критичної ситуації!" – додав він.

Орлов також повідомив, що місцеві рибалки весь свій улов безкоштовно віддають городянам. Рибу розподіляють через голів ОСББ та старших будинків.

Спостерігають у Енергодарі та інших населених пунктах області великі проблеми із зв'язком.



Напередодні глава міста повідомляв, що зараз із міста немає можливості евакуюватися безпечно, тому уряд із міжнародними організаціями працюють над створенням "зеленого коридору".