Влада Енергодару організує харчування для тих, хто потрапив у критичну ситуацію

У місті Енергодар Запорізької області міська влада організує харчування для тих, хто потрапив у критичну ситуацію.
Про це повідомив голова міста Дмитро Орлов.
Ситуація з продовольством у місті складна, тому що немає поставок. Незважаючи на це, за словами Орлова, "хліб печуть, а овочі та інші сільгосппродукти продають на вулицях міста, у дворах та біля магазинів".
Про це повідомив голова міста Дмитро Орлов.
Ситуація з продовольством у місті складна, тому що немає поставок. Незважаючи на це, за словами Орлова, "хліб печуть, а овочі та інші сільгосппродукти продають на вулицях міста, у дворах та біля магазинів".
Тим, хто вже опинився у критичній ситуації, мер радить зв'язуватися із головами ОСББ.
Орлов також повідомив, що місцеві рибалки весь свій улов безкоштовно віддають городянам. Рибу розподіляють через голів ОСББ та старших будинків.
Спостерігають у Енергодарі та інших населених пунктах області великі проблеми із зв'язком.
Напередодні глава міста повідомляв, що зараз із міста немає можливості евакуюватися безпечно, тому уряд із міжнародними організаціями працюють над створенням "зеленого коридору".
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