Влада ДНР не може забезпечити населення водою - ЦНС

Як повідомляє Центр національного опору (ЦНС), на території так званої ДНР відчувається нестача питної та навіть технічної води.. Водопостачання зношене та потребує термінового ремонту.

Працівники підконтрольного окупантам державного унітарного підприємства "ДНР" Вода Донбасу не можуть забезпечити ремонт мереж та об'єктів водопостачання та водовідведення. Також спостерігається проблема із підвезенням питної води населенню окупованих міст", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дефіцит води виник через те, що окупаційна адміністрація розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі місцеві жителі помітили оголошення від окупантів про евакуацію.

А в Мелітополі російські окупанти шантажем та погрозами змушують людей отримувати паспорти Росії.. Мешканців окупованих територій ставлять перед вибором: отримуй російський паспорт чи вмирай.